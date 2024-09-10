Gaziantep FK, Okereke\'yi Kadrosuna Kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Cremonese takımında forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transfer edildiği aktarıldı.

Golcü oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarılan açıklamada Okereke'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı İbrahim Dicle ile futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törende sözleşme imzaladığı kaydedildi.