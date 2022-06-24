Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

24.06.2022 11:33
Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği açıklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Doğan Erdoğan ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Doğan Erdoğan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonunda Gaziantep FK ile 30 resmi maça çıkan Doğan Erdoğan, bir asist yapma başarısı göstermişti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Doğan Erdoğan, Gaziantep FK, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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