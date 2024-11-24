Gaziantep FK Evinde Bastırdı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybetmedi.
Ligin 2. haftasında seyircisi önünde Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 yendi, Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Dün RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmadan da puan almayı başardı.
Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 18 gole engel olamadı.
Güneydoğu ekibi, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sorescu gol sayısını 5'e yükseltti
Başakşehir karşısında Gaziantep ekibin ikinci golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Ligde son 4 karşılaşmada 4 gol atma başarı gösteren Rumen kanat oyuncusu Sorescu, takımın en golcüsü konumunda bulunuyor.
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