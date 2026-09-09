Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Orhan Ak yönetiminde başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Orhan Ak yönetiminde başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı, diğerleri ise 19 yaş altı takımıyla maç yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Göztepe maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı, 19 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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