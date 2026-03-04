Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

STAT IŞIKLANDIRMALARINDA ARIZA ÇIKTI

Saat 20.30'da başlaması planlanan Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi stat ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle saatinde başlayamadı. İki takımın oyuncuları ile görüşen karşılaşmanın hakemi, mücadelenin bu şekilde oynanamayacağını dile getirdi ve soyunma odasına yöneldi.

MAÇIN GECİKMELİ BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI

Statta yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı ve mücadelenin gecikmeli başlayacağı duyuruldu.

ARIZA GİDERİLDİ, MAÇ 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Saat 21.11 itibari ile stat ışıklandırmasındaki arıza giderilmeye ve stada ışık verilmeye başlandı. Bu gelişme sonrası her iki takımın oyuncuları da ısınma için sahaya çıkarak çalışmalarını tamamladı. 20.30'da başlaması gereken karşılaşma hakemin ilk düdüğüyle birlikte saat 21.30'da başladı.