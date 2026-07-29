Gaziantep FK, Fuat Bavuk'u Transfer Etti
Gaziantep FK, Elazığspor'dan Fuat Bavuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi
Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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