Gaziantep FK, Fuat Bavuk\'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi

Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.