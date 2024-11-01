Gaziantep FK, Göztepe\'yi Geçti

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından, "Çok iyi bir takıma karşı iyi mücadele ederek galip geldik" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken Göztepe ise 15 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2 haftadır galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, "Bugün fiziksel olarak çok çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Çok çalışıyoruz. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen maç içerisinde kırılmalar olabiliyor. Bugün takımımız her anlamda çok iyi konsantreydi. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarı maçı koparabilirdik ama olmadı. Çok çalıştığımız bir duran toptan farklı şekilde yakalanarak golü yedik. Ama pes etmedik. Daha fazla mücadele ederek oyuncularım maçı kazanmasını bildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Önde oynayan, rakip sahada oynayan bir felsefe oturmaya çalışıyoruz"

Takımın performansı ile ilgili de değerlendirmeler bulunan İnan, "Bugün 10 maç oldu. Büyün oyunculara şans veren tek hoca belki de benimdir. Bütün oyunculara şans verdik. Hepsi bizim oyuncularımız, hepsi çalışıyor ama bu oyun performans oyunu. Ben ekibim oyuncuları analiz ettikten sonra yüksek performanslı oyuncuları tercih ediyoruz. Bazı oyuncuları ise taktik mantaliteye göre tercih ediyoruz. Bazı tercihlerde yanılabiliriz ama iyi çalışıyoruz. Skora göre değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Takımda herkes oynadı, bundan sonra da oynamaya devam edecek. Maça göre strateji belirlemeye çalışıyoruz ama bizim için önde oynayan, rakip sahada oynayan bir felsefe oturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takımımdan çok memnunum, biz taraftarla daha güçlüyüz"

Taraftar ve takımın son durumu ile ilgili soruya cevap veren Selçuk İnan, "Şu an transfer konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan memnunum. Bütün oyuncularım çok çalışıyor. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ama kolay değil ama ne olursa olsun Gaziantep şehri takıma en çok destek çıkan şehirlerden. Bugün de onların büyük desteğiyle kazandık. Buraya gelen takımlar maç kazanmanın zor olduğunu bilmeli. Ben taraftarın böyle devam etmesini istiyorum. Biz onlarla daha güçlüyüz" diye konuştu.

"Halil'in daha iyi olması lazım çünkü çok daha iyi oyuncu"

Maçın etkili oyuncularından Halil Dervişoğlu'nun performansı ile ilgili de konuşan genç teknik adam, "Halil Dervişoğlu'nu çok yakından tanıyorum, potansiyelini çok iyi biliyorum. Milli takımda, Galatasaray'da oynamış çok iyi bir futbolcu. Bugün de çok iyi mücadele etti. Ama ben yeterli bulmuyorum. Daha iyi olması lazım çünkü daha iyi oyuncu. Takımımızın hepsi çok iyi, hepsi mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sene lig genel anlamda çok zorlu geçecek"

Zor bir fikstürden çıktık ama bundan sonra da zor maçlarımız var. Bundan sonraki süreçte ne zor olacak ne basit olacak. Bu sene lig genel anlamda çok zorlu geçecek. O yüzden bugün de çok iyi bir takımla oynadık. Her maç en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takıma çok emek veriyoruz. Takıma dürüst ve içten olmaya çalışıyorum. Hepsini çok seviyorum, takımda herkes birbirini çok seviyor ve çok saygı duyuyor. Takım olmanın yolu bundan geçiyor. Şu anki takımdan çok mutluyum. Bugün özellikle Mustafa da çok iyi bir performans gösterdi. Çok zor zamanlar geçirdi, sakatlık yaşadı ama çok iyi döndü. Bence böyle devam ederse milli takım için de önemli bir oyuncu olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP