Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gaziantep ekibini tebrik etti.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk dakikalarında golü bulmalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Daha sonra topa da hakim olduk ve geniş alanlar bizi bekliyordu, maçın devamında ama Gaziantep golün cevabını erken verdi. Duran toplardan etkili bir rakip olduğunu biliyorduk ama maalesef o anda stoperimiz Adil'in sakatlık nedeniyle kenarda olması sırasında istediğimiz defansif organizasyonu sağlamamızı engellediler ve bu şekilde beraberliğe geldi oyun." diye konuştu.

Oyunun kontrolünün Konyaspor'da olduğunu kaydeden Palut, şunları söyledi:

"Rakibimize oyunumuzu kabul ettirdik ama bugün eksiğimiz, bir ceza sahası etkinliğini yeterince destekleyememek. İkincisi özellikle ikinci yarı bir birinin kopyası iki gol yememiz oldu. Tabii ki golleri nasıl takım olarak atıyorsak, yediğimiz gollerde de takım olarak yiyoruz. Onun için belli mevkilerle ya da defansla alakalı olarak ele almıyorum. Genel manada en azından futbol olarak burada puanı hak etmiştik. Futbolda bunlar var. Gaziantep takımını kutluyorum. Biz de bunu bir yol kazası olarak değerlendireceğiz. Paniklemeyeceğiz ve takımla beraber doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz."