Jefferson'un sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi

Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlığını atlatamayan orta saha oyuncusu Junior Jefferson'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Gaziantep FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Junior Jefferson ile olan sözleşmemiz teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuzca tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Jefferson, sağ dizinden daha önce iki kez operasyon geçirip (Brezilya ve İstanbul'da), beş seans da enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır. Ancak tüm bu operasyon ve tedavilerle birlikte diz kıkırdak defekti devam etmekte olup aynı diz ön çapraz bağında ise kısmı yırtık tespit edilmiştir. Kulübümüz sporcu sağlığını ön planda tutarak şu ana kadar tüm sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermiş olup, bundan sonraki süreçte oyuncunun tedavilere bir türlü yanıt vermemesinden dolayı antrenman yapabilmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda Jefferson ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edilmesine karar verilmiştir. Jefferson'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - GAZİANTEP