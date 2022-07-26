Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı

26.07.2022 14:28
Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki genç kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın kiralanması konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Genç file bekçimiz 2022-2023 sezonunda Göztepe Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Ekrem'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA

Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika
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