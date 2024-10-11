Gaziantep FK Kayserispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep FK Kayserispor'a Hazırlanıyor

Gaziantep FK Kayserispor\'a Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

11.10.2024 21:16
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Cyril Mandouki ve Kacper Kozlowski katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Kayserispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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