Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına milli ara nedeniyle verilen üç günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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