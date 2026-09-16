Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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