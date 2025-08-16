Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör İsmet Taşdemir'e hoş geldin dileklerini iletti.
Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?