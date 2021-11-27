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Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

27.11.2021 10:59
Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek.

Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu hafta sadece bir antrenmana çıkan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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