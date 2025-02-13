Gaziantep FK'nın Sivas Maçı Hazırlıkları

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışma ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman öncesinde Ertuğrul Ersoy'un doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.