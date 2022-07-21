Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

21.07.2022 22:04
Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları belirlendi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2022-2023 sezonunda kullanacağı yeni formaların tanıtıldığı kaydedildi.

Formaların kısa sürede üretiminin tamamlanarak, GFK Store mağazaları ile internet sitesinde satışa çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dört yeni forma taraftarların beğenisine sunuldu. İç saha forması olarak klasik çubuklu ve Gaziantep haritasının işlendiği beyaz forma belirlenirken, dış sahada ise siyah formayla mücadele edecek. Kulüp renklerimizden ayrı olarak ise alternatif forma olarak turkuaz rengi formanın lansmanı yapıldı."

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı - Son Dakika
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