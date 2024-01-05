Gaziantep FK, Pendikspor\'u 1-0 mağlup etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kale önüne yerden ortasına ceza sahasında Draguş'un dokunuşu kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Ogün'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Markovic'in sert şutu yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Emre Taşdemir'in sağ kanattan ortasına arka direkte Serkan Asan etkisiz bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.
33. dakikada Pendikspor'un Alpaslan ile ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.
43. dakikada Alpaslan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nita gole izin vermedi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'Bakata, Papy Djilobodj, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Maxim, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli, Brayan Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan, Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekici, Murat Akça, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney
Teknik Direktör: Ivo Viera
Gol: Denis Dragus (dk. 11) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica (Gaziantep FK), Sequeire (Pendikspor) - GAZİANTEP
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