Gaziantep FK, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti

Gaziantep FK, deplasmanda Pendikspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Ogün Özçiçek'in attığı golle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.

26.05.2024 21:15
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Draguş, çalımlarla Pendikspor'un ceza sahası içine girdi. İki kez şut şansı bulan Draguş'un şutları savunmanın blokesiyle uzaklaştırıldı.

63. dakikada Kappel'in ortasına kafa vuran Alpaslan'ın şutunu kaleci Nita kornere çelmeyi başardı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça (Berkay Sülüngöz dk. 68), Sequeira (Umut Mert Toy dk. 90), Çekiçi (Efe Sayhan dk. 52), Midtsjo, Lusamba (Ahmet Mert Koşar dk. 90), Kappel (Halil Akbunar dk.68), Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Burak Öğür, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gaziantep FK: Nita, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Jevtovic dk. 75), Nkoulou, Maxim (Monteiro dk. 75), Markovic (Arda Kızıldağ dk. 88), Gradel, Draguş (Badji dk. 80)

Yedekler: Batuhan Şen, Morais, Furkan Soyalp, Monteiro, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Ogün Özçiçek (dk. 33) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Murat Akça, Endri Çekici, Lusamba, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Pendikspor), Mustafa Eskihellaç, Monteiro, N'Koulou (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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