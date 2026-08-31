Gaziantep FK, Radoi ile yollarını ayırdı
Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
GAZİANTEP FK, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'a 1-2 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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