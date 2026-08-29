Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Kaybetti

Gaziantep FK, Rizespor\'a 2-1 Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig’de Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta kritik anlar yaşandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Maxim'in sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte Luis Perez'in kafa vuruşunda top kaleci Fofana'da kaldı.

74. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşan Mihaila'nın rakibini geçtikten sonra şutunda top kaleci Tobiasz'dan döndü.

86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.

88. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında topu alan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı korner atışında arka direkte Victor Gidado'nun dokunuşunda top Ariss'e çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan (Kerim Çalhanoğlu dk. 64), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen (Enver Kulasin dk. 64), Maxim, Fuat Bavuk (Serdar Dursun dk. 39)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Moussa Diakite dk. 83), Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin (Dal Varesanovic dk. 83), Emrecan Bulut (Mihai Mihaila dk. 64), Ahmed Kutucu (Tayyip Talha Sanuç dk. 88), Ali Sowe (Albert Doicaru dk. 88)

Yedekler: Zafer Görgen, Adedire Mebude, Umut Erdem, Saika Bakayoko, Muhammet Taha Şahin

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Zakaria Ariss (dk. 89 k.k.) (Gaziantep FK), Emrecan Bulut (dk. 11), Ali Sowe (dk. 34) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Enver Kulasin (Gaziantep FK), Attila Mocsi, Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
00:06
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
23:30
Galatasaray, Göztepe’yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:23:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement