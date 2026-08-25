Gaziantep FK, Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Gaziantep FK, Rizespor karşılaşması için antrenmanlara başladı, çalışmalar teknik direktör Radoi yönetiminde.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?