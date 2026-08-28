Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Gaziantep FK, Süper Lig 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Efsane Ivan de Souza da ziyarette bulundu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Gaziantepspor'un efsane isimlerinden Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın davetiyle takımın antrenmanını ziyaret etti.

Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve sportif direktör Cemil İbrahim Cansız ile birlikte antrenmanı yerinde takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA

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