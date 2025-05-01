Gaziantep FK Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan Gaziantep ekibinin idmanı, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.
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