Gaziantep FK, Serdar Dursun\'u Transfer Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kocaelispor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli futbolcu Serdar Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızla armamızın başarısı için mücadele edecektir. Yeni transferimiz Serdar Dursun, yarın şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Serdar Dursun'a kulübümüze hoş geldin diyor; kırmızı-siyahlı armamız altında başarılı, ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.