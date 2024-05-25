Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak

Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep ekibi, son 3 maçında mağlubiyet yaşamadı ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Sakatlığı süren M'Bakata ise maçta yer alamayacak.

25.05.2024 11:22
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.

Puan cetvelinde 41 puanla averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, geçen hafta evinde en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenip küme düşme hattından çıkmıştı.

Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.

Sakatlığı süren M'Bakata yok

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan M'Bakata'nın tedavisi devam ediyor.

Biraysel olarak idmanlara çıkan M'Bakata, Pendikspor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkacak - Son Dakika

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