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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

30.01.2022 14:35
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın izin yapacak.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Cumartesi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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