Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın izin yapacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor