Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetti.
Karşılaşmanın gollerini Sivasspor adına 26. dakikada Rej Manaj penaltıdan attı. Gaziantep FK'nın golleri 33'te Kozlowski, 90+1'de Arda Kızıldağ'dan geldi.
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