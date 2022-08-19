Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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