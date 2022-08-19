Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

19.08.2022 13:10
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç için Hatay'a gitti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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