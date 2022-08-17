Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor

17.08.2022 21:30

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenman öncesi gazetecilere, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçındaki oyundan memnun olduklarını söyledi.

Transfer döneminde aralarına katılan oyuncuların takıma adapte olmaya başladığını ifade eden Bulut, "Birkaç transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Yollarımızı ayırmak isteyip ayrılamadığımız arkadaşlarımız da var. 8 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor ve son güne kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Umudumuz, daha iyi bir seviyeye gelebilmek ve şu an iyi gidiyoruz." dedi.

Bulut, Atakaş Hatayspor'un geçen sezon ki kadrosunun büyük bir kısmını koruduğunu belirtti.

Akataş Hatayspor'un defansa önemli takviyeler yaptığına dikkati çeken Bulut, şöyle devam etti:

"Birbirini çok iyi tanıyan bir takıma karşı oynayacağız. Karşımızda özellikle kendi evinde de iyi oynayan bir takım var. Burada önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız ve ne yapacağımızdır. O yüzden çalışmalarımızı ona yönelik yapıyoruz. İnşallah Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri döneriz. Bu sene de 4'lü sistem oynuyoruz. Stoperlerimizin daha iyi motive olması gerekiyor. Geçen sene yaşadığımız sorunları gideriyoruz. Defans anlamında takımımız iyi işler yapıyor, hücumdaki arkadaşlarımız defansa destek sağlarsa daha iyi bir görünüm sağlayacağız."

Antrenman

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman ısınma ve top çalma çalışmalarıyla başladı.

Çift kale maçla tamamlanan antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

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Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor'a karşı galip gelmek Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor'a karşı galip gelmek Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor - Son Dakika
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