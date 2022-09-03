Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

03.09.2022 21:14
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'da kampa girecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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