Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

15.09.2022 20:12
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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