Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.10.2022 12:38
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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