Gaziantep FK Taraftarları Dev Ekrandan Maçı Takip Ediyor

Spor

Gaziantep'te meydanda toplanan binlerce taraftar, küme düşme hattını yakından ilgilendiren Gaziantep FK- Pendikspor maçını dev ekrandan takip ediyor. Takımlarına yoğun destek veren Gaziantep FK taraftarları, her pozisyonda büyük heyecan yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta maçları heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında doruk noktada yaşandı. Heyecanın yoğun olarak yaşandığı noktalardan biri de Gaziantep oldu. Kentteki Çınar Meydanı'nda toplanan binlerce Gaziantep FK taraftarı, alanda kurulan dev ekranda Gaziantep FK-Pendikspor maçını takip etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta takımlarına yoğun destek veren Gaziantep FK taraftarları, her pozisyonda büyük bir heyecan yaşadı.

Taraftarlar, maç sırasında sık sık takımları lehine tezahüratlarda bulundu. - GAZİANTEP