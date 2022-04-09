Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynadıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Evinde puan kaybetmeyen ve iyi strateji belirleyen takıma karşı önlem alarak oyuna başladıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Ligin sonu bizim için her hafta final. Sona doğru gidiyoruz. Rakibimiz kendi evinde lider konumda. Duran topu bulan, arayan, bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan ikinci takım rakibimiz. Bunun üzerine biz de özellikle rakibimize göre planlarımızı yaptık. Özellikle topa sahip olmak için kenarlar önemliydi. İlk yarıda bizim yakaladığımız ve rakibin yakaladığı pozisyonlar var. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarı oyuncularımız bunu zorladı. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de geçişlerde bunu yakalamaya çalıştı."

Şampiyonluğun biraz sabır istediğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Tabii gönül isterdi ki burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı deplasmanda karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı. İyi bir müsabaka oldu. Belki gol olmadı. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirten bir seneyi yaşıyoruz. Tüm taraftarımızı önümüzdeki hafta maça en iyi şekilde bekliyoruz."

Avcı, Hamsik ve Hugo'nun uzun bir sakatlığın ardından ilk kez kadroda yer aldığını ve ikilinin mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kazancımız da Marek Hamsik'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu tamamlaması. Vitor Hugo'nun aynı şekilde dönmesi. Bu oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun oynamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.