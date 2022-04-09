Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

09.04.2022 23:46

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynadıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Evinde puan kaybetmeyen ve iyi strateji belirleyen takıma karşı önlem alarak oyuna başladıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Ligin sonu bizim için her hafta final. Sona doğru gidiyoruz. Rakibimiz kendi evinde lider konumda. Duran topu bulan, arayan, bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan ikinci takım rakibimiz. Bunun üzerine biz de özellikle rakibimize göre planlarımızı yaptık. Özellikle topa sahip olmak için kenarlar önemliydi. İlk yarıda bizim yakaladığımız ve rakibin yakaladığı pozisyonlar var. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarı oyuncularımız bunu zorladı. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de geçişlerde bunu yakalamaya çalıştı."

Şampiyonluğun biraz sabır istediğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Tabii gönül isterdi ki burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı deplasmanda karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı. İyi bir müsabaka oldu. Belki gol olmadı. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirten bir seneyi yaşıyoruz. Tüm taraftarımızı önümüzdeki hafta maça en iyi şekilde bekliyoruz."

Avcı, Hamsik ve Hugo'nun uzun bir sakatlığın ardından ilk kez kadroda yer aldığını ve ikilinin mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kazancımız da Marek Hamsik'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu tamamlaması. Vitor Hugo'nun aynı şekilde dönmesi. Bu oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun oynamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement