Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

16.05.2024 15:37
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA

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