Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
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