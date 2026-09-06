Gaziantep FK yarın Göztepe deplasmanında Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip, bu kritik maça yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde çıkacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin ilk haftası evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, seyircisi önünde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar sonrası teknik direktör Mirel Radoi ile yolları ayıran kırmızı-siyahlı yönetim, takımı teknik direktör Orhan Ak'a emanet etti.
Kaynak: AA
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