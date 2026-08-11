Gaziantep FK'ye Yeni Sponsor - Son Dakika
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Gaziantep FK'ye Yeni Sponsor

Gaziantep FK\'ye Yeni Sponsor
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Gaziantep FK'nin formasında Arıkan Group sponsor oldu, imza töreninde önemli mesajlar verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin formasında göğsün yan kısımlarında yer alan bölümün sponsoru Arıkan Group oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erim Arıkan ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz katıldı.

Başkan Memik Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, iyi bir takım oluşturduklarını ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Desteklerinden dolayı Arıkan Group'a ve Erim Bey'e teşekkür ediyorum. Kulübümüzün böyle gençlere ve bu renklere gönül vermiş insanlara ihtiyacı var. Bu yavaş yavaş da olsa bazı şeyleri yapabilmek adına biraz yol katettiğimizi düşünüyorum."

Yılmaz, Gaziantep FK'nin şehrin en kıymetli markalarından biri olduğunu, depremden beri bu markayı büyütebilmek adına gayret gösterdiklerini anlatarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de mücadele etmesinin şehir adına önemli olduğuna değinen Yılmaz, "81 şehrin içinde 13 şehirden 18 takımın olduğu bir Süper Lig'imiz var. Bunun değerini, kıymetini herkesin bilmesi lazım. İlk geldiğimizde taraftar ortalamamız 1960 iken şu an 10 binlerin üzerine çıktık. 35 bin kişilik bir stadımız var, 5 bini güvenlik ve kolluk kuvveti ve çalışanlarımız olsa, 30 bin kişilik stadyumda 15 bin kişiye oynamamız demek, seyirci olarak ilk 5'e oturmamız demek oluyor. Taraftarımızın desteğini hissetmek bizim için önemli." diye konuştu.

Mehmet Erim Arıkan ise Gaziantep FK'nin bu şehrin ortak heyecanı ve tutkusu olduğunu anlatarak, "Geçmişte yönetim kademelerinde görev alarak bu armaya hizmet etmenin onuruyla beraber tribünlerde aynı coşkuyu paylaştım. Kulübümüzle hiçbir zaman gönül bağımı koparmadım. Bugün sponsor olarak kulübün yanında yer almaktan büyük bir heyecan ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

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