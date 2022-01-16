Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun oynandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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