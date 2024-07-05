Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.