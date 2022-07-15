Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

15.07.2022 18:48
Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Düzce'deki kampta bir antrenman gerçekleştirdi. Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da idmanı izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçı oynayacak.

YORUMLAR
500
Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Düzce'de yakalandı
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:53 Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 19:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement