Kırmızı-siyahlı ekip, Düzce'deki kampta bir antrenman gerçekleştirdi. Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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