Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi

19.06.2022 19:48
Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarına tesislerde yaptığı ilk antrenmanla start verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarına tesislerde yaptığı ilk antrenmanla start verdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonda sistem değişikliği yapacaklarını ve yeni sisteme yönelik transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru tesislerde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezona start veren Gaziantep FK'da ilk çalışmaya izinli olan Maxim, Sagal, Muhammet Demir ve Joao Figueiredo'nun dışındaki tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek bu sezon sistem değişikliği yapacaklarını ve yeni sisteme yönelik transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum"

İlk antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeni bir sezonun başındayız ve bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İlk çalışmamızı yapıyoruz. Transfer sezonunda da istediğimiz transferleri en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz. Transferler bize ne kadar erken zamanda katılırsa o kadar iyi olur" dedi.

"Yeni sezonda 4'lü sisteme geçeceğiz"

Yeni sezonda takımda sistemin değişeceğini ve transferlerin de yeni sisteme göre yapılacağını açıklayan Erol Bulut, "Geçen sezon beşli sistemde oynadık. Bu sene sisteme değiştireceğiz. Bu yıl dörtlü sistemde devam edeceğiz. Sezon içerisinde 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemi üzerinde planlamaları yapıyoruz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyacımız olacak. Bunun için de arayışlarımız var. Sağa, orta sahaya, sol beke ve forvete ihtiyaçlarımız olacak. Komitemiz bunun için hem yerli hem yabancı futbolcular üzerine çalışıyor. Umarım en kısa sürede yeni arkadaşlarımız aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

"Yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışı kampı yapmayacağız"

Yeni sezon kamplarını yüksek maliyetler nedeniyle yurt içinde yapacaklarını da ifade eden Bulut, "Yurtd ışı kamp maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu yıl Türkiye'de kalmayı tercih ettik. Kamp için maliyetlere baktığınız zaman her kulüp gibi biz de ülkemizde kalmayı tercih ettik. Yurt dışı kampları bütçeye fazlasıyla yansıyor. Bu sene televizyon gelirlerimize baktığımızda her kulüp gibi maalesef bizler de sıkıntı yaşıyoruz. O nedenle yurt dışı kampı yapmayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 19:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement