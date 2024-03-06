Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

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Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde 2. Marius Sumudica dönemi sona erdi. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Ligin 5. haftasında Erdal Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen ve ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan Marius Sumudica, kırmızı-siyahlı ekiple bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

"Sumudica, sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliği düşüncesini sundu"

Gaziantep ekibinden ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor

Gaziantep ekibinin Rumen teknik adamdan boşalan koltuk için pek çok yerli hoca ile görüşme halinde olduğu öğrenilirken yeni hocanın çok kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. - GAZİANTEP