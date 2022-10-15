Gaziantep haber | Gaziantep FK, 5 maç sonra galip geldi - Son Dakika
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Gaziantep haber | Gaziantep FK, 5 maç sonra galip geldi

15.10.2022 23:16
Gaziantep haber | Gaziantep FK, 5 maç sonra galip geldi

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Son olarak ligin 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Gaziantep FK, ligin 10 haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Doğum gününde ilk kez 11'de sahaya çıktı, takımına galibiyeti getirdi

Gaziantep FK'nin sezon başında üç yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, bu sezon ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı.

Kart cezalısı Papy Djilobodji'nin yokluğunda teknik direktör Erol Bulut'un savunmada şans verdiği Kızıldağ, 85. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

Gaziantep FK'de ilk golünü atan Kızıldağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaleci Günay Güvenç, bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı

Gaziantep FK'nin kaptanı kaleci Günay Güvenç, 37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermeyerek maçı dengede tuttu.

Güvenç, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta 73. dakikada Bafetimbi Gomis'in kullandığı penaltıyı da kurtarmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep haber | Gaziantep FK, 5 maç sonra galip geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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