50. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önü sol çaprazında Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunda Adil'in topa elle müdahale etmesi sonucu gol iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep haber... Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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