Gaziantep haberleri... Gaziantep Basketbol: 88-86 - Son Dakika
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Gaziantep haberleri... Gaziantep Basketbol: 88-86

15.09.2022 18:56
Gaziantep haberleri... Gaziantep Basketbol: 88-86

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u son saniyede bulduğu basketle 88-86 mağlup etmeyi başardı.

Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u son saniyede bulduğu basketle 88-86 mağlup etmeyi başardı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçıyla başladı. Gaziantep Basketbol ilk çeyrekte Codi Mclntyre'nin etkili oyunuyla kontrolü eline aldı. İlk çeyrek Gaziantep Basketbol'un 18-16'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek iki takımın da karşılıklı sayı bulmasıyla başladı. Maçın 12'nci dakikasında Egbunu ile serbest atış çizgisinden sayı bulan Gaziantep Basketbol skoru 22-22 eşitliğe taşıdı. İlk yarının son dakikalarında Dotson ve Frankamp ile skor üreten Gaziantep Basketbol soyunma odasına 39-35 önde girdi.İkinci yarının başında Egbunu'nun basketiyle sayı üreten Gaziantep Basketbol skoru 41-35'e getirerek farkı 6 sayıya çıkardı. Özellikle dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe Beko, 6 sayılık farkı hızla kapatıp, maçın 24'üncü dakikasında 48-46 öne geçti. Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol'un bulduğu karşılıklı sayılarla 3'üncü çeyreğin son 5 saniyesine 62-62'lik eşitlikle gidildi. Son saniyelerde Michael Frankamp'ın sebest atıştan bulduğu sayılarla Gaziantep Basketbol son çeyreğe 65-64'lük üstünlükle girdi.  Son çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. Maçın 33'üncü dakikasında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, hakemler tarafından oyundan atıldı. Özellikle Scottie Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe Beko, maçın 38'inci dakikasını 84-79 üstünlükle geçti. Maçın son 5 saniyesinde Gaziantep Basketbol Egbunu ile serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla skoru 86-86 eşitliğe getirdi. Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'nin son saniyede bulduğu basket ile maçtan 88-86 galip ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, basketbol, Gaziantep, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberleri... Gaziantep Basketbol: 88-86 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberleri... Gaziantep Basketbol: 88-86 - Son Dakika
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