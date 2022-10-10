Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman gruplar halinde çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep spor: Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika