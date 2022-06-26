Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 23 Haziran'da başlayan şampiyonanın son gününde, büyük erkekler bireysel ve genç erkekler takım kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

AK Parti'li Ala, yurt dışındaki Türklerin, Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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