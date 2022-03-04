Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi - Son Dakika
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Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi

04.03.2022 01:04

Gaziantep FK, Alanyaspor'a2-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi. Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut karşılaşma sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İsmini vermeyen ama Alanyaspor'u çalıştırdığı dönem kadro dışı bıraktığı bir futbolcu hakkında konuşan Bulut, "Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." sözlerine yer verdi.

Alanyaspor'a 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda eden Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONUN İSMİNİ BİLE ANMAK İSTEMİYORUM BURADA"

Alanyaspor'u çalıştırdığı dönem kadro dışı bıraktığı bir futbolcu hakkında konuşan Bulut, "Alanyaspor'da bizim dönemimizde bir futbolcuyu kadro dışı bırakarak ne kadar haklı olduğumuzu herkes görmüş oldu. Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." dedi.

"ALANYASPOR'U TEBRİK EDERİM"

Maçı da değerlendiren deneyimli hoca, "Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Öne geçebileceğimiz pozisyonlar da oldu. Alanyaspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi - Son Dakika
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