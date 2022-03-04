Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi - Son Dakika

Alanyaspor'a 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda eden Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor'u çalıştırdığı dönem kadro dışı bıraktığı bir futbolcu hakkında konuşan Bulut, "Alanyaspor'da bizim dönemimizde bir futbolcuyu kadro dışı bırakarak ne kadar haklı olduğumuzu herkes görmüş oldu. Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." dedi.
Maçı da değerlendiren deneyimli hoca, "Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Öne geçebileceğimiz pozisyonlar da oldu. Alanyaspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
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